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8 مخاطر منزلية للأطفال.. احمى نفسك منها

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أحمد رمضان 2021-03-30 15:07 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - على أوليا الأمور أن يتخذوا الكثير من الحذر خلال فترة حبو الأطفال داخل المنزل، فهناك 8 مخاطر تحيط بنا فى المنزل قد تعرض الأطفال للخطر، ولذلك يجب أن يأخذ أولياء الأمور احتياطاتهم من أجل سلامة أطفالهم.

1- اللعب فى فيش والأكباس الكهربائية.

8 مخاطر منزلية للأطفال

2- لمس المكواة الكهربائية أثناء تشغيلها.

8 مخاطر منزلية للأطفال

3- مخاطر الدخول إلى المطبخ واللعب فى الأوانى والسكاكين.

8 مخاطر منزلية للأطفال

4- وضع العملات المعدنية فى الفم دون وجود رقابة من الآباء.

8 مخاطر منزلية للأطفال

5- مخاطر وضع الأكياس البلاستيكية على الرأس وهو ما قد يسبب الاختناق.

8 مخاطر منزلية للأطفال

6- الجلوس فى البانيو الممتلئ قد يسبب غرق للأطفال  .

8 مخاطر منزلية للأطفال

7- وضع الأطفال على حافة السرير دون وضع حاجز لمنع سقوطه أرضا.

8 مخاطر منزلية للأطفال

8- ترك الهواتف المحمولة فى أيدى الأطفال والجلوس على الانترنت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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