8 مخاطر منزلية للأطفال.. احمى نفسك منها

جدة - نرمين السيد - على أوليا الأمور أن يتخذوا الكثير من الحذر خلال فترة حبو الأطفال داخل المنزل، فهناك 8 مخاطر تحيط بنا فى المنزل قد تعرض الأطفال للخطر، ولذلك يجب أن يأخذ أولياء الأمور احتياطاتهم من أجل سلامة أطفالهم. 1- اللعب فى فيش والأكباس الكهربائية. 2- لمس المكواة الكهربائية أثناء تشغيلها. 3- مخاطر الدخول إلى المطبخ واللعب فى الأوانى والسكاكين. 4- وضع العملات المعدنية فى الفم دون وجود رقابة من الآباء. 5- مخاطر وضع الأكياس البلاستيكية على الرأس وهو ما قد يسبب الاختناق. 6- الجلوس فى البانيو الممتلئ قد يسبب غرق للأطفال . 7- وضع الأطفال على حافة السرير دون وضع حاجز لمنع سقوطه أرضا. 8- ترك الهواتف المحمولة فى أيدى الأطفال والجلوس على الانترنت.

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