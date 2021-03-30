للأطفال.. أزياء تناسب أجواء شهر رمضان المبارك

جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة تحرص عدد من الأسر على دخول الفرحة لقلوب الأطفال احتفالا بهذا الشهر الكريم. وتميزت أجواء الطقوس الرمضانية بالملابس والفساتين والفوانيس والزينة، وكل هذه الإطلالات تتميز بألوان زاهية تعتمد على التراث الإسلامى.

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