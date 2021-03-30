فيديو.. رمز أمريكا يتحول إلى زومبى بسبب مرض غريب

جدة - نرمين السيد - وكشفت قناة "الغد"، فى تقرير مصور لها بثته عبر شاشتها،عن سبب تضاعف أعداد النسور الصلعاء ذات الرأس الأبيض فى الولايات المتحدة أكثر من أربعة أضعاف فى السنوات الـ 12 الماضية، كما أكد التقرير، إلى أن التقديرات أشارت لوجود أكثر من 316 ألف نسر أصلع فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمسح جديد أجرته خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية.

وأشار التقرير، إلى أنه فى عام 2014 أظهر باحثون فى جامعة جورجيا أن نوعا من البكتريا الزرقاء التى تنمو فى النبات كانت مسؤولة عن الاختلال، لكن النسور لم تمرض بعد إطعامها هذه البكتيريا فى المختبرات، كما أن النسور الصلعاء محمية بموجب القانون الأمريكى، وعقوبة صيدها تصل إلى السجن سنتين وغرامة 250 ألف دولار.

كما أنه فى عام 2007 تم رفعها من قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، حيث وصلت أعدادها إلى 417 زوجا فقط فى عام 1963.