فيديو.. صاروخ سبيس إكس يفشل مجددا ويتعرض للانفجار

جدة - نرمين السيد - ولم ينجو صاروخ "ستارشيب إس إن 11"، وانفجر أثناء الاختبار، فى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، فى ولاية تكساس الأمريكية، وفقا لما نشره الموقع الرسمى لـ "space" الأمريكى، حيث حلق الصاروخ على ارتفاع 6.2 ميل (10 كيلومترات) قبل بدء إجراءات الهبوط، ولكن بعد مرور ست دقائق تقريبا على الرحلة، انقطعت كاميرات البث الخاصة بـ"سبيس إكس".

وقال مهندس الطيران الأمريكى، جون إنسبروكر: "يبدو أننا أجرينا اختبارا مثيرا آخر للمركبة الفضائية رقم 11". "المركبة الفضائية 11 لن تعود، لا تنتظر الهبوط".

ومن جهته، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة "سبيس إكس"، إن "شيئا ما حدث، يبدو أنه حدث خطأ فى أحد محركات رابتور "إس إن 11"، المسمى "المحرك 2"، ولكن قد لا يكون هذا هو سبب تحطم الصاروخ".

وكتب ماسك على صفحته الرسمية "تويتر" تغريدة قال فيها: "يبدو أن "المحرك 2" واجه مشاكل فى الصعود واحترق قبل أن يصل إلى ضغط غرفة التشغيل أثناء الهبوط، ولكن من الناحية النظرية، لم تكن هناك حاجة إليه".