ميزة جديدة من خرائط جوجل .. توجيه لطرق صديقة للبيئة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شركة "جوجل" الأمريكية المطورة للتطبيق أنه سيرشد السائقين باتجاه طريق يعتقد أنها تولد أقل انبعاثات كربونية بناء على حركة المرور والمنحدرات، إلى جانب عوامل أخرى، بحسب وكالة "رويترز".
وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق هذه الميزة فى وقت لاحق من العام الحالى فى الولايات المتحدة، وستصل فى النهاية إلى دول أخرى، وذلك كجزء من التزامها بالمساعدة فى مكافحة تغير المناخ من خلال خدماتها.
ولفتت "جوجل" إلى أنها تستمد تقديراتها النسبية بشأن الانبعاثات الكربونية بإجرائها اختبارات على أنواع مختلفة من السيارات وأنواع الطرق، وكذلك باعتمادها على الرؤى الخاصة بمختبر الطاقة المتجددة الوطنى التابع للحكومة الأمريكية.
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