شاومى تطلق أول هواتفها الذكية القابلة للطى 

جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة "شاومى" الصينية، رائدة صناعة الهواتف الذكية، أول هواتفها الذكية التجارية القابلة للطى "مى ميكس فولد"، الذى يعتمد على شاشة عرض كبيرة قابلة للطى مشابهة لتصميم هاتفى "سامسونج جالاكسى زد فولد" و"هواوى ميت إكس 2".







وتقدم الشاشة الداخلية ذات تكنولوجيا "أوليد" التى تأتى بقياس 01ر8 بوصة بأبعاد (4:3)، دقة عرض (2480×1860 بكسل)، وتتحمل الطى لنحو 200 ألف مرة بحسب الشركة.. أما الشاشة الخارجية فيصل مقاسها إلى 52ر6 بوصة، وذات معدل انتعاش يصل إلى 90 هيرتز.. كما يحتوى الهاتف على 4 سماعات من نوع "هارمان كوردون" والتى تقول الشركة إنها تعطى صوتا بانوراميا ثلاثى الأبعاد.

ويعتمد الهاتف الجديد على معالج "كوالكوم سنابدراجون 888" ويأتى بخيارات ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت أو 16 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت.. فيما تصل قدرة بطاريته إلى 020ر5 ميللى أمبير/ساعة، وتقول الشركة إنه يدعم الشحن الكهربائى السريع بشكل كامل فى غضون 37 دقيقة.

ويعد الهاتف الجديد أول هاتف ذكى يستخدم تكنولوجيا العدسات السائلة فى كاميرته الرقمية، وتقول الشركة إنها ستسمح للعدسات القريبة بالاقتراب لمسافة حتى 3 سنتيميترات، مع قدرة تكبير بصرى حتى 3 إكس أو 30 إكس من التكبير الهجين.. ويتألف باقى نظام الكاميرا فى الهاتف الجديد من مجس رئيسى من نوع "سامسونج إتش إم إكس" بدقة وضوح 108 ميجا بكسل، ومجس للقطات العريضة بدقة 13 ميجا بكسل.

وكانت "شاومى" كشفت عن نموذج أولى لهاتفها الجديد القابل للطى قبل نحو عامين، حتى قبل إطلاق "سامسونج" لهاتفها الأول "جالاكسى فولد".