نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بـ كوبرى أكتوبر والساحل ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى ومحافظات الوجه القبلى والطرق المؤدية إليهما لكونها تعمل بشكل جيد.

وأوضح صابر، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الكنيسة المتجه إلى المنيب، وأعلى البساتين ودار السلام.

ولفت صابر، إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، كما يوجد ازدحام فى محور صفط للقادمين من الدائرى إلى جامعة القاهرة، ونصح بسلوك كوبرى أحمد عرابى.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة يوجد ازدحام فى أعلى كوبرى الحدائق ونصح بسلوك سرايا القبة، وهناك ارتفاع للكثافات أعلى كوبرى الساحل للقادمين من الوراق وإمبابة إلى كورنيش النيل ومعهد ناصر.

ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر، وكوبرى الفردوس وفضل سلوك كوبرى النصر، كما أشار إلى ارتفاع الكثافات المرورية بمحور 26 يوليو عند أعلى ناهية للقادمين من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة، تعمل بشكل جيد ومرضى.