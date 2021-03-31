خليك شباب علطول .. كيف تتخلص من كابوس الشيخوخة المبكرة؟

جدة - نرمين السيد - وقال، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، إنه يمكن للتغييرات فى نمط الحياة أن تقطع شوطا طويلا، حيث وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2018، أن الأشخاص الذين اتبعوا عادات محددة زادوا من متوسط العمر المتوقع لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأشار إلى أن هذه العادات السليمة والتى تتسبب فى إبطاء الشيخوخة تتمثل فى اتباع نظام غذائى صحى، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحى للجسم، وعدم شرب كميات كبيرة من الكحول، وعدم التدخين.

ولفت أندرو ستيل إلى أن هناك 3 عادات بسيطة يمكن إضافتها إلى الروتين اليومى لـ مكافحة الشيخوخة، وهى:

العناية بالأسنان

فهناك علاقة بين صحة الفم والشيخوخة، وهناك أدلة جيدة جدا تتزايد الآن على أن تنظيف أسنانك يمكن أن يقى من أمراض القلب وربما الخرف".

ويمكن أن يؤدى سوء نظافة الفم إلى زيادة البكتيريا فى الفم التى تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة، كما أن الالتهاب المزمن منخفض المستوى يجعل جهاز المناعة البشرى أقل فعالية فى التعامل مع التهديدات الفعلية، مثل الأمراض المرتبطة بالعمر، ولكن "من خلال تنظيف الأسنان بالفرشاة، من المحتمل أن إبطاء هذه العملية".

ممارسة التمارين الرياضية

تفيد التمارين الرياضية عدة جوانب بيولوجية على المستوى الخلوى، والتى بدورها تؤثر على كيفية تقدم الشخص فى العمر، وفقا لستيل.

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من النشاط باستمرار لديهم تيلوميرات أطول، وهى عبارة عن أغطية فى نهاية الكروموسومات تقصر مع التقدم فى العمر.

وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن البالغين الذين لديهم مستويات عالية من النشاط البدنى "يُعرفون بـ30 دقيقة من التمارين لمدة خمسة أيام فى الأسبوع" لديهم تيلوميرات أصغر بتسع سنوات من أولئك الذين لا يمارسون الرياضة.

مقدار كاف من النوم

يقول ستيل إن النوم مثل "التنظيف الربيعى" للعقل، فخلا النوم، يتخلص الدماغ بشكل أساسى من السموم، بما فى ذلك بعض السموم المرتبطة بمرض ألزهايمر. لكن عدم النوم كثيرا أمر مهم أيضا لا يقل أهمية عن الحصول على قسط كاف من النوم، فى الواقع.

أظهرت المراجعات المنهجية للأبحاث حول النوم والوفيات أن الحصول على أقل من سبع أو ثمانى ساعات من النوم مرتبط بزيادة فرصة الوفاة، لكن النوم أكثر من 11 ساعة فى الليلة يرتبط بزيادة أكبر.