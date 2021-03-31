جدة - نرمين السيد - وتسمح أحدث ميزة فى الاختبارات التجريبية بـ "واتساب" للمستخدمين بالقدرة على تغيير الألوان داخل التطبيق. وأوضح متتبع ميزات واتساب عبر حسابه الرسمى على "تويتر" أن الميزة قيد التطوير حاليا ولا يوجد الكثير من التفاصيل عنها فى الوقت الحالى، وفقا لموقع "Wabbetainfo". وتتيح تلك الميزة للمستخدمين القدرة على تغيير الألوان فى مربع الدردشة أو تغيير النص إلى اللون الأخضر الفاتح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تغيير الألوان.. واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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