كالعادة .. أحمد يونس يتصدر تويتر قبل إذاعة صباحك ومطرحك

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" تصدره تويتر واحتلاله التريند الأول، معلقا: "وزى عادتنا ابدا صباحك مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "مع عم الناس وبس .. مود عظمة"، "أغلى الناس"، "كالعادة أحمد يونس بيعمل مود فوق العظمة كل صباح عالراديو 9090".

وقدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة والنشرة المرورية بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.