صور.. الموف يتربع على عرش ألوان موضة ربيع وصيف 2021

جدة - نرمين السيد - ويساعد اللون البنفجسى أو اللون الموف مرتديته فى الحصول على إطلالة مبهجة جذابة تلفت الأنظار حولها. وأشار تقرير لمجلة "Elle" إلى تزيين اللون الموف أغلب أزياء ربيع وصيف 2021 سواء فى الفساتين والبناطيل والتنانير والحقائب. ويمنح اللون الموف فرصة لتنويع اختيارات التنسيق، حيث يمكن تنسيقه مع درجات البيج والكريمى للحصول على إطلالة هادئة. وتسود الإطلالات المريحة موسم الربيع والصيف 2021، متمثلة فى الملابس ذات المقاسات الكبيرة.

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