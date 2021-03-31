صور.. أجمل أزياء لـ البرازيلية كارولين ريبيرو

جدة - نرمين السيد - ونالت عارضة الأزياء كارولين شهرة واسعة بظهورها على أغلفة المجلات العالمية مثل فوج وهاربرز بازار. وتألقت عارضة الأزياء كارولين فى مجال الأزياء والموضة، وأصبحت من أشهر عارضات الأزياء بـ البرازيل. وتحرص كارولين على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" وتنشر أبرز إطلالاتها سواء الصيفية أو الشتوية.

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