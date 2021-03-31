مع حلول شهر رمضان .. طريقة تخزين الأطعمة لوجبات الإفطار

جدة - نرمين السيد - وتخزن بعض السيدات تلك الأطعمة بطريقة خاطئة ما يتسبب فى تلفها وتبدأ فى إفساد بعض وجبات الإفطار.

وهناك بعض النصائح لتخزين الطعام وبقائه طازجا لأطول فترة ممكنة، وفقا لموقع "open fit" منها:

-حفظ منتجات الألبان فى الجزء الخلفى من الثلاجة:

حفظ منتجات الألبان فى مقدمة الثلاجة، يجعله يفسد بشكل أسرع بسبب درجة الحرارة، لذلك يفضل حفظها فى الجزء الخلف حتى تكون أبرد.

-وضع اللحوم بالرف السفلى:

يجب أن تكون اللحوم على الرف السفلى، وإذا نفدت مساحة الرف السفلى، ضعى اللحم فى صينية بشفة مرتفعة لمنع تسرب أى سائل، كما ينصح بإبقاء اللحوم الباردة منفصلة عن اللحوم النيئة الأخرى لمنع انتقال التلوث.

-تخزين الأعشاب فى كوب طويل:

يجب تخزين الأعشاب الطازجة بالثلاجة فى كوب طويل من الماء العذب وتغطيتها بالغلاف البلاستيكى.

-الفواكه والخضراوات:

لا تحفظ كل الفواكه والخضراوات فى الثلاجة، حيث يمكن تخزين الأفوكادو والحمضيات والموز والكمثرى والخوخ والبصل والطماطم والبطاطس فى درجة حرارة الغرفة، لكن لا تخزنى البصل والبطاطس معًا بسبب غاز الإيثيلين الذى تطلقه بعض أنواع المنتجات.

-وضع الحبوب فى علب مكحمة الغلق:

يفضل نقل الحبوب ذات الكميات الكبيرة فى علب محكمة الإغلاق للحفاظ على نضارتها وإبعاد الحشرات.

-عدم غسل الثمار عند تخزينها:

ينصح فقط بغسل الأشياء عند الاستعداد لتناولها على الفور أو بعد ذلك بوقت قصير، حتى يقلل من فرصة نمو العفن على المنتجات الرطبة.

-وضع الخضراوات فى مناشف ورقية:

لمنع تراكم البقايا اللزجة فى كيس الخس أو السبانخ أو غيرها من الخضروات الورقية يجب لفها بالمناشف الورقية لامتصاص الرطوبة الزائدة، كما يمكن فعل ذلك مع خضروات السلطة المتبقية فى حاويات تخزين الطعام.