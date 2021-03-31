جوجل تحتفل بتعويم السفينة الجانحة بـ رسوم متحركة

جدة - نرمين السيد - وعند البحث عن بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية مثل على جوجل، تظهر أمامك رسم متحرك لشكل سفينة أسقل شريط بحث جوجل، وفقا لما جاء فى موقع "gadgetsnow" الهندى. واستأنفت قناة السويس حركة المرور مرة أخرى بعد تعويم سفينة الحاويات الجانحة التى سدت المجرى المائى.

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