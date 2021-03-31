الشرطة تتوصل إلى مجرم بعد التعرف على أوشام جسمه خلال فيديو الطهى

جدة - نرمين السيد - وظهر أحد أعضاء المافيا فى فيديو قصير لوصفات طبخ وهو متخفيا ولكن أوشام جسمه كشفته.
وتوصلت الشرطة إلى ذلك المجرم بالرغم من تخفى وجهه من خلال التعرف على الأوشام المميزة بجسده.
ويدعى ذلك المجرم "مارك فيرين كلود بيارت" والذى يبلغ من العمر 53 عاما، فهو متهما بالمتاجرة فى المخدرات بهولندا، ويحرص على تقديم وصفات الطعام فى فيديوهات عبر يوتيوب.
وتم نجاح اعتقال الهارب منذ عام 2014، يوم الأربعاء الماضى، وترحيله إلى مطار ميلانو، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".
وينتمى المتهم إلى مجموعة "كوشيولا" التابعة لمافيا "ندرانجيتا" المتمركزة فى إقليم كالابريا، والتى صارت الأقوى بفضل سيطرتها على تجارة الكوكايين فى أوروبا، حتى أنها تفوقت على مافيا "الكوزا نوسترا"، وصارت أقوى منظمة إجرامية فى إيطاليا، وانطلقت فى يناير الماضى محاكمة 355 من أعضائها.
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