كيفية تحضير القرنبيط المقرمش بالبيض والدقيق

جدة - نرمين السيد - ويساعد القرنبيط فى خفض فرص الإصابة بالعديد من الأمراض التى منها السمنة والسكرى وأمراض القلب.
ولتحضير وصفة القرنبيط بالبيض والدقيق، لتحضير وجبة شهية مميزة مقرمشة، نحتاج إلى:
-4 ملاعق كبيرة من الزبدة.
-3 ملاعق كبيرة من الدقيق.
-2 كوب من الحليب.
-ثلاث أرباع كوب من الجبن الشيدر المبشور.
-نصف كوب جبن البارميزان.
-رأس القرنبيط.
-3 ملاعق كبيرة من البقسماط المحون.
-ملح.
-فلفل أسود.
طريقة التحضير:
يسلق القرنبيط لمدة 5 دقائق ثم تصفيته من الماء ووضعه بجانبا، وتذويب 2 ملعقة من الزبدة على نار هادئة وإضافة الطحين لها، وتقليبه لدقيقة ووضع الحليب بالتدريج مع التقليب.
ويجب الاستمرار فى تقليب المزيج حتى يغلظ قوامه ثم إضافة الملح والفلفل وجزء من الجبن وتقليبهم ثم وضع المزيج.
وبعدها يجب وضع ثلث كمية الصوص فى صينية مستطيلة وتوزيع القرنبيط ووضع باقى الصوص، ويخلط البقسماط مع باقى الجبن وتوزيع المزيج على الوجه.
وأخيرا تذويب باقى الزبدة وتوزيعه على وجه الصينية ثم تتبل بالملح والفلفل وتوضع بفرن متسوط الحرارة لمدة 30 دقيقة.
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