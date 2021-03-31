جدة - نرمين السيد - وسيتمكن المستخدمون المشاركون فى الاختبار، من وضع إبداءات عدم الإعجاب وستأخذها خوارزميات استضافة الفيديو فى الاعتبار عند اختيار التوصيات. ولكن لن يتمكن المشاركون فى التجربة من رؤية العدد الإجمالى لحالات عدم الإعجاب أسفل الفيديو. فى حين سيتمكن المدونون من رؤية العدد الدقيق لإبداءات الإعجاب وعدم الإعجاب لمقاطع الفيديو الخاصة بهم فى "استوديو يوتيوب" الخاص بهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوتيوب تسعى لإخفاء غير المعجبين بمقاطع الفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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