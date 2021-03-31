جدة - نرمين السيد - وسيطبق قرار مد الدعم الجديد على جميع الاتصالات المرئية التى يجريها مستخدمو خدمة البريد الإلكترونى "جى ميل" عبر منصة "جوجل مييت".
وقبل القرار كانت الاتصالات المرئية لمنصة "جوجل مييت" متاحة مجانا لمستخدمى خدمة "جى ميل" حتى 31 مارس الجارى.
وتسعى "جوجل" من ذلك المد إلى مساعدة المستخدمين الذين يجلسون داخل منازلهم على التواصل مرئيا مع الآخرين أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الحالية.
وتسمح منصة "جوجل مييت" بإضافة حتى 100 مشارك فى الاتصال المرئى الواحد ودون الحاجة إلى امتلاكهم التطبيق الخاص بها على أجهزتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مد دعم الاتصالات المرئية المجانية على Google Meet حتى يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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