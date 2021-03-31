خرائط أبل الرقمية تعرض إرشادات السفر المتعلقة بكورونا عبر المطارات

جدة - نرمين السيد - وتسمح المنصة لمستخدمى هواتف "آى فون" الذكية، وحاسبات "آى باد" اللوحية، وحاسبات "ماك" الشخصية، بالوصول بسهولة إلى الشروط الصحية الخاصة بالمطارات المحلية حول العالم، بما فى ذلك تغطية الوجه والاختبارات الصحية أو الأشعة المطلوبة وكذلك الإرشادات المتعلقة بالحجر الصحى.

وتعتمد المنصة على بيانات مستقاه من مجلس المطارات الدولى تخص المطارات الرئيسية حول العالم والتى يتجاوز عددها 300 مطار.

وكانت منصة "خرائط أبل" قد بدأت فى وقت مبكر من الشهر الجارى فى عرض مراكز التلقيح الخاصة بـ"كوفيد-19" فى الولايات المتحدة الأمريكية.