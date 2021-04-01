لمستخدمى أندرويد .. تطبيق يسمح بإعادة المستندات الممسوحة ضوئيا

جدة - نرمين السيد - وتمكن فريق "Area 120" من جوجل إطلاق تطبيق يدعى "Stack" لمستخدمى أندرويد بالولايات المتحدة، لحل تلك المشكلة والوصول إلى المستندات التى تم مسحها ضوئيا. ويسمح التطبيق لمستخدميه مسح المستندات ضوئيا ثم يستخدم AI لتسميتها وفرزها تلقائيا إلى فئات مختلفة مثل الفواتير والمعرفات والمركبات وذلك وفقا لما نقله موقع TheNextWeb. وعمل فريق Area 120 مع فريق DocAI التابع لـ Google Clouds لتطوير خوارزمية التعلم الآلى لتحديد الأجزاء المهمة من المستند مثل تاريخ الاستحقاق والمبلغ الإجمالى المستحق. وللعثور على المستندات بسهولة يمكن للمستخدام البحث فى النص الكامل للمستند، وبالإضافة إلى ذلك يتمكن المستخدم من تمكين تكامل Google Drive لتخزين جميع المستندات، حتى لا تُفقد فى حالة إيقاف تشغيل التطبيق.

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