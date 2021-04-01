صور .. ألوان تتصدر ربيع وصيف 2021

جدة - نرمين السيد - واحتلت الملابس الميتاليك الصدارة خلال صيف 2021، واستمرت حتى فصل الشتاء وتستكمل ربيع وصيف 2021، وتساعد مرتديتها على الظهور فى إطلالة لامعة تلفت الأنظار حولها.

كما يشتهر فصل الربيع بألوانه المبهجة، واستمدت دور الأزياء العالمية موضة ألوان ربيع 2021 من الطبيعة، واستخدمت اللون الأصفر الذى يشبه الشمس فى العديد من التصميمات.

ويعتبر اللون الأبيض من الألوان الصيفية المبهجة التى تسيطر على عروش موضة الأزياء فى ربيع وصيف 2021، ويعد من الدرجات الأكثر شعبية التى تختفى.

أما اللون البرتقالى يعد من الدرجات الجريئة التى تخشى البعض من ارتدائه، ولكنه من الألوان التى تستمر خلال ربيع وصيف العام الجارى.

وبالإضافة إلى تلك الألوان اتجه مصممو الأزياء إلى لون البيبى بلو واختياره فى تصميم الأزياء والذى تم الاستعانة به من الطبيعة.