فى صباحك ومطرحك.. أبلة فاهيتا تتحدث عن تفاصيل مسلسلها الجديد

جدة - نرمين السيد - وأضافت أبلة فاهيتا، فى مداخلة حصرية ببرنامج "صباحك ومطرحك"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن التحدى الحقيقى أن تعوِّد المشاهد على المنتح الجديد وتغير الـstereo type، مشيرة إلى أنها ترغب فى تقديم عمل استعراضى لايت، وتقديم مسرحية استعراضية musical مثل عروض broadway.
وعن أغنية ابنتها كارو، قالت أبلة فاهيتا، إنها حصلت على 200 مليون مشاهدة على الفيسبوك، مضيفة أن علاقة الأم بابنتها ليست سهلة، وأنها تتعامل مع كارو خارج المنزل مثل الداخل.
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