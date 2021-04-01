صور.. ملابس يمكن تنسيقها على طريقة الإسبانية كلارا ألونسو

جدة - نرمين السيد - وتألقت كلارا بدورها كعارضة أزياء واشتهرت فى إسبانيا بمجرد ظهورها فى إحدى عروض الأزياء لماركة فيكتوريا سيكريت عام 2008. وكانت كلارا ألونسو هى وجهة لبعض الماركات العالمية التى منها جيس وأكس أرمانى إكسهانج. وتحرص الإسبانية على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" وتشارك جمهورها بأبرز أزيائها التى تنال إعجاب متابعيها المتخطين حاجز الـ 1.7 مليون فرد. وأظهرت كلارا سر رشاقتها وهى ممارستها للتمارين الرياضية وحرصها الشديد على المواظبة فى تأديتها.

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