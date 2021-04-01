لعشاق الألعاب والتصوير.. ريلمى تطرح Realme GT Neo

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Realme GT Neo" بشاشة يبلغ قياسها 6.43 بوصة، وتأتى بدقة عرض Full HD +، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena" التقنى.

ويستهدف هاتف Realme GT Neo، سوق هواتف الألعاب بشكل خاص، حيث زودت ريلمى هاتفها الجديد بلوحين من الجرافيت وحل تبريد سائل إلى الأجزاء الداخلية، كما يتميز بوزن خفيف حيث يزن 179 جراما.

ويساعد ذلك الهاتف عشاق التصوير، حيث يأتى وهو مزودا بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، تحيط بها كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، إلى جانب عدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بينما تحتوى واجهة الهاتف مستشعر بدقة 16 ميجابكسل مخصص للكاميرا الأمامية.

ويتمتع الهاتف ببطارية تصل قوتها إلى 4500 ميللى أمبير فى الساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50 وات، ويتم توفيره بتصميم مميز حيث حتوي ملصق أحادى اللون على ظهر الجهاز، ويتألق بكل ألوان الطيف تحت الإضاءة.