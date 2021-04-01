مع اقتراب الصيف .. خطوات للعناية بالشعر الكيرلى

جدة - نرمين السيد - ونصح الأطباء بضرورة العناية بالشعر الكيرلى لتقليل التلف الناتج عن تعرضه لتأثير الرطوبة والحرارة المرتفعة على خصلات الشعر. والشعر الكيرلى يصعب عليه الاحتفاظ بالرطوبة أو امتصاصها من الأجواء مما يجعله يتكسر بسبب التلف. وهناك بعض النصائح التى جاءت فى "doctor ndtv" للعناية بالشعر الكيرلى للحفاظ على تجعيد الشعر خلال الصيف الرطب والتغيرات الموسمية. -تقليل أضرار الحرارة: يتسبب تعرض الشعر للحرارة العالية وتجفيفه بمنتجات التصفيف بالحرارة خلال الصيف يتلف الشعر أكثر، لذا يجب تجنب استخدام أدوات التصفيف بالحرارة مع حرارة الصيف المرتفعة. -تجنب صبغات الشعر: يفضل الامتناع عن استخدام المواد الكيميائية القاسية، فالتغيير الموسمي يمكن أن يؤدى إلى تجفيف الشعر أكثر، لذلك ينصح باستخدام منتجات العناية بالشعر المليئة بالمرطب، مثل تلك التى تحتوى على العسل وبروتين القمح والفركتوز وغيرها. -الانتظام فى استخدام الزيوت: وضع الزيت على الشعر بشكل منتظم يساعد فى الحفاظ على الرطوبة السليمة وترطيب الشعر لسرعة ضرر أطرافه. -غسل الشعر مرتين أو ثلاثة فى الأسبوع: استخدام الشامبو المناسب للشعر وغسله مرتين إلى ثلاثة أسبوعيا يساهم فى الحفاظ على فروة الرأس وجعلها نظيفة دائما.

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