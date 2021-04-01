جدة - نرمين السيد - ومن المعروف خاصية جعل المنشور عام أو مرئى من قبل الأصدقاء أو للمستخدم فقط، ولكن أضاف فيسبوك ميزة جديدة تساعد فى التحكم فى من يمكنه التعليق.
ويعانى بعض مستخدمى "فيسبوك" من التعليقات والردود السلبية التى تزعجه عند نشر أى منشور جديد عبر صفحته الخاصة.
وهناك بعض الخطوات التى تساعدك فى التحكم بالأشخاص التى تعلق على المنشور الخاص بك، وفقا لموقع TheNextWeb منها:
-فتح فيسبوك على الهاتف، ثم التوجه إلى المنشور المرغوب التحكم فى التعليقات عليه.
-اضغط على قائمة النقاط الثلاثة فى الجزء العلوى الأيسر وتحديد من يمكنه التعليق على منشورك.
ومن الممكن تحديد عام أو أصدقاء، بمجرد القيام بذلك سيتمكن الأشخاص أو الصفحات المحددة فقط من التعليق على منشورك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك يسمح لمستخدميه التحكم فى المعلقين على المنشورات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.