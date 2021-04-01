فيسبوك يسمح لمستخدميه التحكم فى المعلقين على المنشورات

جدة - نرمين السيد - ومن المعروف خاصية جعل المنشور عام أو مرئى من قبل الأصدقاء أو للمستخدم فقط، ولكن أضاف فيسبوك ميزة جديدة تساعد فى التحكم فى من يمكنه التعليق.

ويعانى بعض مستخدمى "فيسبوك" من التعليقات والردود السلبية التى تزعجه عند نشر أى منشور جديد عبر صفحته الخاصة.

وهناك بعض الخطوات التى تساعدك فى التحكم بالأشخاص التى تعلق على المنشور الخاص بك، وفقا لموقع TheNextWeb منها:

-فتح فيسبوك على الهاتف، ثم التوجه إلى المنشور المرغوب التحكم فى التعليقات عليه.

-اضغط على قائمة النقاط الثلاثة فى الجزء العلوى الأيسر وتحديد من يمكنه التعليق على منشورك.

ومن الممكن تحديد عام أو أصدقاء، بمجرد القيام بذلك سيتمكن الأشخاص أو الصفحات المحددة فقط من التعليق على منشورك.