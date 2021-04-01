فى أول أبريل.. كذبات متداولة عبر السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - وتحل اليوم الموافق 1 أبريل، مناسبة تقليدية تدعى كذبة أبريل، وتأتى فى أول أبريل من كل عام، فهو لا يعد يوما وطنيا أو معترف به قانونيا كاحتفال رسمى.

ولكن اعتاد البعض فيه على الاحتفال من خلال إطلاق النكت والخدع والشائعات، ومن يقوم بتصديق ذلك يطلق عليه "ضحية كذبة أبريل".

ولا توجد حقيقة تؤكد أصل احتفالية كذبة أبريل، ولكن رجحت بعض الآراء أن أصل ذلك اليوم يعود إلى الغرب، ثم انتشرت إلى البلدان الأخرى وتداولت على نطاق واسع فى إنجلترا بحلول القرن السابع عشر الميلادى.

كما يطلق على الضحية فى فرنسا اسم السمكة وفى اسكتلندا نكتة أبريل، ويعد ذلك اليوم هو الموعد المباح فيه الكذب لدى جميع شعوب العالم فيما عدا الشعبين الإسبانى والألمانى.

وتصدر هاشتاج "كذبة أبريل" تريند تويتر، بعدما تسارع المغردون على إطلاق الشائعات على أنفسهم، والخدع الغير صادقة، ومنها: "إذا أحب الرحل امرأة ماتت فى عينيه جميع النساء"، "مهتمة بدراستى وما عمرى تغيبت عن محاضراتى والكل حاسدنى على اهتمامى وشطارتى"، "نحن الرجال إذا عشقنا امرأة اقفلنا باب قلوبنا"، "أنا أحب الدراسة ونفسيتى كويسة".

يذكر أن الشهر الرابع من السنة يرتبط فى الأذهان بالكذب والخداع منذ بدايات القرن التاسع عشر، كما يسمى الأوروبيون ضحايا أول يوم من إبريل بـ "أغبياء كذبة إبريل"، وعلى الرغم من شعبية هذه المناسبة، إلا أنها لم تأخذ شكل الاحتفال الرسمى فى دولة حول العالم.