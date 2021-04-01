يوم كذبة إبريل.. لماذا الكذب فى هذا الشهر؟

جدة - نرمين السيد - وعلى الرغم من أنه ليس مناسبة رسمية للاحتفال به، إلا أنه أصبح شىء متعارف لدى الجميع واشتهر هذا اليوم بخداع البعض.

وأرجع البعض الأمر إلى أن "كذبة أبريل" تقليد أوروبى قائم على المزاح يقوم فيه بعض الناس فى اليوم الأول من أبريل بإطلاق الإشاعات أو الأكاذيب ويطلق على من يصدق هذه الإشاعات أو الأكاذيب اسم "ضحية كذبة أبريل".

لماذا الكذب فى هذا الشهر؟

اختلف الكثيرون فى الإجابة على سؤال لماذا الكذب فى هذا الشهر؟، إلا أن الأقرب لهذه الإجابة هو ما أكده باحثون أن كذبة أول أبريل لم تنتشر بشكل واسع بين غالبية شعوب العالم إلا فى القرن التاسع عشر.

أما المؤلف وعالم الآثار الإنجليزى جون أوبرى فقد أشار إلى الاحتفال بـ"يوم الحمقى المقدس" فى الأول من أبريل عام 1698، حيث تعرض العديد من الأشخاص للخداع بدعوتهم للذهاب إلى برج لندن لمشاهدة "غسيل الأسود".

ويرى آخرون أن هناك علاقة قوية بين الكذب فى أول أبريل وبين عيد هولى المعروف فى الهند الذى يحتفل به الهندوس فى 31 مارس من كل عام، وفيه يقوم بعض البسطاء بمهام كاذبة لمجرد اللهو والدعاية ولا يكشف عن حقيقة أكاذيبهم إلا فى مساء اليوم الأول من أبريل.

من أشهر مقالب كذبة أبريل

فى عام 1719، أشعل قيصر روسيا بطرس الأكبر النار فى قبة مرتفعة بعدما طلاها بالزفت والشمع، فظن الناس أن مدينتهم تحترق وهربوا خائفين.

أما فى رومانيا، التى تقدس الاحتفال بـ"كذبة أبريل"، فيشار تاريخيا إلى أن فى إحدى السنوات نفذ المقلب داخل أحد متاحف العاصمة، حيث أعلن عن زيارة الملك له، فسبقه رسام مشهور ورسم على أرضية إحدى قاعاته ورقة مالية أثرية من فئة كبيرة، فلما رآها ملك رومانيا أمر أحد حراسة بالتقاطها، فأومأ الحارس على الأرض يحاول التقاط الورقة المالية الأثرية ولكن اكتشف أنها خدعة.

وفى عام 1976 أعلن الفيزيائى باتريك مور عبر إذاعة "بى بى سي" أن البشر سيشعرون عند الساعة 9:47 صباحاً بتأثير جاذبية مزدوج من كوكبى زحل وبلوتو وسوف تضعف الجاذبية على الأرض، فإذا قفزنا فى الهواء سنطفو، ووقع كثيرون ضحية هذه الخدعة.

الكذب فى الإسلام

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الكذب متفق على حرمته، ولو حتى على سبيل الهزار والمزاح، فى إشارة إلى ولوج شهر إبريل المشهور عنه وسط المجتمعات بأنه "كذبة إبريل".

وقالت الإفتاء: "الكذب متفق على حرمته، ولو على سبيل المزاح، ولا يرتاب أحدٌ فى قُبحه، عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: قال «مِن علاماتِ المُنافِق ثلاثةٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ».

كما قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قضية الكذب فى أول إبريل، بدعة منكرة، والأفضل أن يحتفل فى أول إبريل بيوم اليتيم وليس بيوم الكذب.

كذبة أبريل 2021

ألغت شركة "جوجل" الاحتفال بيوم "كذبة أبريل" عبر منصتها للعام الثانى على التوالى بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث فضلت عدم المشاركة فى المقالب والمزحات والنكات التى يشهدها هذا اليوم الخميس 1 أبريل.

وأكد عملاق البحث الأمريكى فى الإنترنت على أن إيقاف هذا التقليد جاء احتراما للذين يحاربون كورونا والمعلومات المضللة حول الفيروس.