طريقة تحضير المكرونة بالجبنة والبقدونس فى نصف ساعة

جدة - نرمين السيد - ولتحضير وجبة المكرونة بالجبنة والبقدونس لأربعة أفراد، نحتاج إلى بعض المكونات وهى: -500 جراما من المكرونة. -3 ملاعق كبيرة من الزبدة. -3 ملاعق كبيرة من الدقيق. -2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. -كوب مرق دجاج. -كوب حليب. -نصف كوب جبنة موزاريلا. -ملعقة صغيرة من الملح. -نصف ملعقة صغيرة من فلفل أسود. طريقة التحضير: فى قدر عالى على نار متوسطة تذوب الزبدة ويضاف لها الثوم وتقليبه حتى يذبل. وإضافة الدقيق وتحريكه جيدا حتى يتجانس الخليط، ثم وضع الحليب والمرق وتحريكهم حتى يكثف. ويحمى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وتوضع المكرونة المسلوقة فى صينية بالفرن ويضاف لها صلصة البشاميل على الوجه ثم طبق الموزاريلا المبشور، وتدخل الصينية بالفرن لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيا.

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