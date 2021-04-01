تويتر تضيف تقنية الملصقات والصور المتحركة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وأشارت تقارير صحفية إلى أن تويتر يسمح بإضافة الملصقات والصور المتحركة إلى خاصية "فلييتس" الشهيرة. وأضاف تقرير منشور فى موقع "إنجادجيت" التقنى، أنه لن يصبح لدى المغردين إلزاما باستخدام تطبيق آخر لإضافة الملصقات والصور المتحركة إلى القصص الخاصة بالمستخدم. ووضع "تويتر" أيقونات جديدة أطلق عليها صور متحركة وتيو إيموجى، لإضافة الملصقات والصور المتحركة والرموز التعبيرية إلى كافة المنشورات الخاصة بالمستخدم وقصصه. وتتوفر تلك التقنية لدى مستخدمى تويتر بكافة أنظمة التشغيل سواء أندرويد أو آى أو إس.

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