جدة - نرمين السيد - وتسمح الميزة الجديدة لأى شخص من مستخدمى الـ Skype، التطبيق المملوك لشركة مايكروسوفت، دعوة الأفراد حتى عدد 99 شخص فى مكالمة واحدة خلال رابط واحد، وذلك يفيد اجتماعات العمل أو التجمعات العائلية فى ظل انتشار كورونا.
كما أن المكالمة يمكن أن تظل حتى 24 ساعة كاملة، حيث يظهر فى الشاشة الواحدة 49 شخصا فى وقت واحد، و الشاشة الثانية نفس الأمر لتسهيل التواصل مع الجميع، وذلك وفقا لما جاء فى "تك رادار التقنى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضم 100 فرد فى مكالمة واحدة .. سكايب يطرح ميزة جديدة للمستخدمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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