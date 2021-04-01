ضم 100 فرد فى مكالمة واحدة .. سكايب يطرح ميزة جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وتسمح الميزة الجديدة لأى شخص من مستخدمى الـ Skype، التطبيق المملوك لشركة مايكروسوفت، دعوة الأفراد حتى عدد 99 شخص فى مكالمة واحدة خلال رابط واحد، وذلك يفيد اجتماعات العمل أو التجمعات العائلية فى ظل انتشار كورونا.

كما أن المكالمة يمكن أن تظل حتى 24 ساعة كاملة، حيث يظهر فى الشاشة الواحدة 49 شخصا فى وقت واحد، و الشاشة الثانية نفس الأمر لتسهيل التواصل مع الجميع، وذلك وفقا لما جاء فى "تك رادار التقنى".