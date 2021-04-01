مع اقتراب الصيف .. وصفات للعناية بالبشرة العادية ونضارتها مثل النجمات

جدة - نرمين السيد - وللتأكد أن نوع بشرتك هى البشرة العادية، عن طريق بعض الصفات منها اختفاء البثور السوداء والبيضاء وحب الشباب وأن تكون جافة قليلا ومحتواها الدهنى قليل وأن المسامات بها مخفية.
وهناك بعض الوصفات التى يمكن الاستعانة بها من مطبخك لأجل العناية بالبشرة العادية، منها:
-ماسك التفاح:
يجب مزج تفاحة مع ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض، للحصول على عجينة ناعمة لوضعها على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم بعدها يشطف الوجه وترطيبه.
-ماسك الخيار:
تخلط ثمرة الخيار مع كوب دقيق الشوفان ووضعها على الوجه حوالى نصف ساعة ثم شطفه.
-ماسك الموز:
يتم مزج ربع ثمرة موز مهروسة مع ملعقتان عسل أو زبادى ، ثم وضعهم على الوجه لمدة 20 دقيقة ويشطف بعدها بالماء البارد.
-ماسك دقيق الشوفان والزبادى:
يطحن ملعقة من دقيق الشوفان وخلطها مع ملعقة زبادى جيدا، ثم وضع قطرات عسل دافئ ويمزد الخليط لوضعه على الوجه لمدة 10 دقائق ثم يشطف بالماء الدافئ.
-ماسك البيض والزبادى:
فى البداية يجب فصل بياض البيض عن الصفار لعدد 2 بيضة ثم خلطه مع ملعقتان كبيرتان من الزبادى ووضع الخليط على الوجه لبضع دقائق ثم يشطف بالماء الدافئ.
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