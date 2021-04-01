لأول مرة.. علماء فلك يرصدون الأشعة السينية من كوكب أورانوس 

جدة - نرمين السيد - وحسب الموقع الإلكترونى لتلفزيون "مير 24" الروسى، اليوم الخميس، فقد نشرت النتائج فى مجلة البحوث الجيوفيزيائية (JGR Space Physics).

أورانوس كوكب عملاق جليدى، وهو سابع كوكب بعيد عن الشمس، قطره أربعة أضعاف حجم الأرض، ومن المعروف أن أورانوس يتكون بالكامل تقريبا من الهيدروجين والهيليوم.

ويعتقد العلماء أن معظم هذا الإشعاع يأتى من الأشعة السينية من الطيف الشمسى، ما يؤدى إلى تشتت الغلاف الجوى لأورانوس، وكذلك من نظام الحلقات الخاص به.

وتظهر الأشعة السينية كذلك فى الشفق القطبى عندما تنتقل الإلكترونات عالية الطاقة على طول خطوط المجال المغناطيسى للكوكب إلى أقطابها وتتباطأ بسبب الغلاف الجوى.