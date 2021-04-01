جامعة المنصورة تطلق مسابقة عن جهود مصر فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة

وأوضح أنه سيتم استقبال الأعمال على الموقع الإلكترونى للمسابقة، بدءا من اليوم الخميس وحتى 30 أبريل الجارى، ويمكن لطلاب الجامعات المشاركة من خلال رابط المسابقة:
https://talents.mans.edu.eg/Talents/MansFestivals.aspx?fn=NewDesignHome&BibID=2021.
وقال البيومى إن هدف المسابقة هو إنتاج فيلم وثائقى قصير تدور أحداثه حول جهود الدولة المصرية فى حل أزمة كادت أن تعصف بالاقتصاد العالمى، والعمل البطولى لهيئة قناة السويس فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة "إيفرجيفن" وتعويمها، وإعادة حركة الملاحة بقناة السويس إلى طبيعتها، مضيفا أنه يتنافس فى إنتاج الفيلم طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والطلاب الوافدون برؤية فنية إبداعية لتوثيق هذا الحدث الفريد والذى أثبت للعالم أن مصر قادرة على صنع المعجزات بسواعد وجهود أبنائها المخلصين.
وتابع إن الجامعة خصصت 3 جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأول والثانى والثالث، لافتا إلى أن الفيلم لابد أن يتضمن كيفية تعويم السفينة والتى تمت بفكر ومهارة وإرادة المصريين فى حل أزمة كادت أن تعصف بالاقتصاد العالمى، والعمليات التى تمت لتعويم السفينة بدءا من دراسة الأزمة والتخطيط لحلها وجهود العاملين بهيئة قناة السويس واستخدام الحفارات وعملية التكريك والقاطرات.
يذكر أن مهرجان المنصورة الرقمى الثانى تنظمه جامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الأستاذ الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وبتنظيم الدكتور أحمد العدل منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة.
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