Xiaomi تطلق هاتفها الأول القابل للطى

جدة - نرمين السيد - وتميز الجهاز بهكيل مصنوع من المعدن والبلاستيك محمى بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وبشاشة أساسية داخلية مرنة من نوع OLED بمقاس 8.1 بوصة، دقة عرضها (2480/1860)، وأبعادها "4:3"، ومعدل سطوعها 600 شمعة /م تقريبا، ومجهزة بتقنيات Dolby Vision HDR.

وعلى الواجهة الخارجية للهاتف توجد شاشة AMOLED بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (2520/840) بيكسل، ومعدل ترددها 90 هيرتزا، يمكن الاعتماد عليها كشاشة أساسية فى حال عدم الرغبة بفتح هيكل الهاتف، أو كشاشة لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى، حسب روسيا اليوم.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Snapdragon 888 المتطور من كوالكوم، وذواكر وصول عشوائى 8 و12 جيجابايات، وذواكر تخزين داخلية 256 و512 جيجابايت.

ويحظى الجهاز ببطارية بسعة 5020 ميلى أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، و4 مكبرات صوت من Harman Kardon، وكاميرا أساسية بدقة (108+13) ميجابيكسل.