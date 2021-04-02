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جدة - نرمين السيد - والكثير من شباب مواقع التواصل الاجتماعى لا يعرفون كيفية التفاعل مع هذا التطبيق، والذى أصبح له جمهور كبير حول العالم من المشاهير والأفراد العادية.
خطوات إنشاء حساب على Snapchat فى 3 دقائق:
1- نزل تطبيق Snapchat من متجر الهاتف
2- افتح التطبيق والمس "Sign Up" لإنشاء حساب Snapchat جديد
3- أدخل اسمك والمس "Sign Up & Accept" ثم أدخل تاريخ ميلادك
4- أنشئ اسم مستخدم Snapchat
5- لا يمكنك تغيير اسم مستخدم Snapchat الخاص بك لاحقًا، لذلك فكّر به جيدًا!
6- اختر كلمة مرور آمنة
7- نوصى بإنشاء كلمة مرور مكونة من 10 أحرف أو أكثر بحيث تكون قوية جدًا.
8- أدخل رقم هاتفك وتحقق منه لضمان أمان حسابك
9- يمكنك أيضًا لمس "sign up with email instead" إذا كنت لا تريد استخدام رقم هاتفك.
10- ابحث عن أصدقائك.
11- يمكنك السماح بالوصول إلى جهات اتصالك لإضافة أصدقائك بسهولة.
والآن بعد أن أصبح لديك حساب Snapchat، يمكنك إرسال Snaps ونشر القصص واللعب وغير ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى 3 دقائق.. إزاى تعمل أكونت على Snapchat؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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