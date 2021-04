فى 3 دقائق.. إزاى تعمل أكونت على Snapchat؟

جدة - نرمين السيد - والكثير من شباب مواقع التواصل الاجتماعى لا يعرفون كيفية التفاعل مع هذا التطبيق، والذى أصبح له جمهور كبير حول العالم من المشاهير والأفراد العادية.

خطوات إنشاء حساب على Snapchat فى 3 دقائق:

1- نزل تطبيق Snapchat من متجر الهاتف

2- افتح التطبيق والمس "Sign Up" لإنشاء حساب Snapchat جديد

3- أدخل اسمك والمس "Sign Up & Accept" ثم أدخل تاريخ ميلادك

4- أنشئ اسم مستخدم Snapchat

5- لا يمكنك تغيير اسم مستخدم Snapchat الخاص بك لاحقًا، لذلك فكّر به جيدًا!

6- اختر كلمة مرور آمنة

7- نوصى بإنشاء كلمة مرور مكونة من 10 أحرف أو أكثر بحيث تكون قوية جدًا.

8- أدخل رقم هاتفك وتحقق منه لضمان أمان حسابك

9- يمكنك أيضًا لمس "sign up with email instead" إذا كنت لا تريد استخدام رقم هاتفك.

10- ابحث عن أصدقائك.

11- يمكنك السماح بالوصول إلى جهات اتصالك لإضافة أصدقائك بسهولة.

والآن بعد أن أصبح لديك حساب Snapchat، يمكنك إرسال Snaps ونشر القصص واللعب وغير ذلك.