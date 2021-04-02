مصرى وخليجى.. عبايات تناسب كل الأعمار لرمضان 2021

جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة تنشغل الكثير من الفتيات بإطلالتها خلال أيام الشهر الكريم وتبحث عن ملابس تناسب تواجدها الدائم فى المنزل، مع أجواء الشهر الفضيل، وفى نفس الوقت تتميز بالجمال.

للأطفال.. أزياء تناسب أجواء شهر رمضان المبارك وتعتمد أغلب هذه الملابس على القطن معالج ضد الانكماش، وتشمل عبايات مصرى وخليجى، وأطقم للصلاة تناسب كل الأعمار.

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