صور- سعر ومواصفات أول ساعة ذكية متطورة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وتتميز ساعة "جى شوك" بالتاتش العالى، وتفعيل أنظمة تشغيل الذكاء الاصطناعى. مواصفات أول ساعة ذكية متطورة فى العالم - تعمل بنظام Wear OS الذكى من شركة جوجل - مقاومة للمياه والصدمات - شاشتها من طراز LCD بسمك مضاعف - قدرة فائقة على إظهار الخرائط والإشعارات - جهاز استشعار لنبضات القلب - لديها أنظمة للمساعدة فى التدريبات البدنية - بطارية الساعة تعمل لمدة تدوم حتى بوم ونصف. - ثمن الساعة 700 دولار أمريكى - طرحتها الشركة بلونين هما الأزرق والأسود يذكر أن كاسيو طرحت ساعة ذكية من قبل ضمن فئة "برو تريك"، وتعمل أيضا بنظام تشغيل Wear OS.

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