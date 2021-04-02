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صور- سعر ومواصفات أول ساعة ذكية متطورة فى العالم

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أحمد رمضان 2021-04-02 12:46 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وتتميز ساعة "جى شوك" بالتاتش العالى، وتفعيل أنظمة تشغيل الذكاء الاصطناعى.

أول ساعة ذكية متطورة فى العالم

مواصفات أول ساعة ذكية متطورة فى العالم

- تعمل بنظام Wear OS الذكى من شركة جوجل

- مقاومة للمياه والصدمات  

- شاشتها من طراز LCD بسمك مضاعف

- قدرة فائقة على إظهار الخرائط والإشعارات

- جهاز استشعار لنبضات القلب

- لديها أنظمة للمساعدة فى التدريبات البدنية

- بطارية الساعة تعمل لمدة تدوم حتى بوم ونصف.

- ثمن الساعة 700 دولار أمريكى

- طرحتها الشركة بلونين هما الأزرق والأسود

أول ساعة ذكية متطورة فى العالم

يذكر أن كاسيو طرحت ساعة ذكية من قبل ضمن فئة "برو تريك"، وتعمل أيضا بنظام تشغيل Wear OS.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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