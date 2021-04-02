صور- أحدث صيحات الشميز الأوفر سايز فى 2021

جدة - نرمين السيد - وما جعل هذه الموضة تأخذ انتشارا واسعا بين فئة الشباب، اعتماد الكثير من المدونات والبلوجر عليها فى كثير من الأحيان. مصرى وخليجى.. عبايات تناسب كل الأعمار لرمضان 2021 وتميزت هذه الإطلالات بطرق عصرية مميزة "صيفى وشتوى"، وتعتمد على الألوان الجذابة المميزة.

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