الثلاثاء المقبل.. كويكب عملاق يقترب من الأرض

جدة - نرمين السيد - وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أن الكويكب أطلق عليه اسم "إم بى 542015"، ويفوق حجمه برج بيزا المائل، ويتحرك الكويكب بسرعة تبلغ 3.7 كيلومتر فى الثانية. دراسة: قلب رواد الفضاء يتقلص وينكمش بعد عودتهم إلى الأرض الكويكب سيمر على مسافة 32.300.00 ميل من الأرض، علما أن متوسط المسافة بين الأرض والقمر تبلغ نحو 239 ألف ميل.

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