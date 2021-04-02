روسيا تغرم تويتر 6.5 مليون روبل لرفض إزالة معلومات

وأقرت المحكمة، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، بمسئولية الشركة عن تهمة إهمال نظام الحد من الوصول إلى المعلومات التى يجب الحد من الوصول إليه وفق القانون الروسى، وفرضت عليها غرامة قدرها 3.2 مليون روبل.
كما أصدرت المحكمة قرارا آخر مشابها للقرار الأول وفرضت غرامة أخرى على "تويتر" قدرها 3.3 مليون روبل.
وذكرت القناة أن المحكمة تدرس، 3 بروتوكولات أعدتها المصلحة الفدرالية الروسية للرقابة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتواصل الجماهيرى ضد كل من شركتى "فيسبوك" و"تويتر" بتهمة إهمال نظام الحد من الوصول إلى المعلومات التى يجب الحد من الوصول إليها، مما يمكن تغريم كل منهما ما يصل إلى 4 ملايين روبل لكل من هذه البروتوكولات.
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