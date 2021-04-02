صور- أفضل الطرق لعمل المساج دون الحاجة إلى متخصصين

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جدة - نرمين السيد - وأكد خبراء ومتخصصون أن أفضل الطرق لعمل المساج تتمثل فى خطوات عدة، أهمها ترك الهموم التى تشغل تفكير الشخص والاسترخاء، والاستمتاع بالموسيقى.
أفضل الطرق لعمل المساج:
1- الاستحمام قبل المساج لمساعدة العضلات على الاسترخاء.
2- اختيار مكان أكثر صلابة من المرتبة قد تكون اﻷرض مفروشًا عليها مرتبة رقيقة مثلًا.
3- استخدام زيوت التدليك وأهمها زيت اللوز الحلو، زيت جوز الهند، زيت اللافندر، زيت الزيتون، أو زيوت التدليك العطرية.
4- استخدام موسيقى هادئة لتساعد على الاسترخاء.
5- بدء التدليك بالضغط بطريقة بسيطة وسهلة لأجزاء كثيرة من الجسم مثل الأكتاف والعمود الفقرى ومنطقة أسفل الظهر.
6- يجب أن تكون اليد مفرودة خلال الضغط، وتضغط بأصابعك على المنطقة المراد تدليكها.
7- التركيز على المناطق الصغيرة مثل الرقبة ومشط القدم وأطراف الأصابع.
8- يستمر التدليك لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة.
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