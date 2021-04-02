8 مارس.. إيتيدا تنظم أول مؤتمر لتشبيك الشركات التكنولوجية مع المستثمرين

ويعقد المؤتمر الذى يطلق عليه اسم “Hangout with VCs” لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويستهدف زيادة الوعى والتعريف بمناخ وبيئة أعمال الشركات الناشئة فى مصر، وإتاحة الفرص للشركات الناشئة المتميزة فى مجال التكنولوجيا لطرح أفكارها ومشروعاتها واستعراض حلولها المبتكرة أمام عدد من المستثمرين ومؤسسات دولية متخصصة فى تمويل المشروعات الناشئة.
وتجمع الفعالية عددا من الخبراء والمستثمرين من مختلف دول العالم فى هذا المجال، وبحضور عدد من الشركات التكنولوجية الناشئة الواعدة والتى تم اختيارها بعناية من قبل الهيئة، حيث سيتم خلال الفعالية تقديم محتوى متميز فى هذا المجال، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات المكثفة للتشبيك بين المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة.
وتضع الهيئة محور ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أولوياتها الاستراتيجية وأجندة أعمالها حيث تعمل على وضع استراتيجية متكاملة مع أحد بيوت الخبرة العالمية لتعزيز القطاع على الخريطة العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، وتهيئة المناخ المشجع للإبداع فى مجال التكنولوجيات الناشئة لمواجهة المنافسة العالمية والإقليمية.
وتشهد مصر نموا سريعًا وملحوظا فى مجال الابتكار الرقمى وريادة الأعمال فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأبرزت المؤشرات والتقارير الدولية تميز وازدهار منظومة ريادة الأعمال فى مصر فى الآونة الأخيرة فى ظل ما حققته من نجاحات كبيرة على المستوى الإقليمى والدولى، كان من أبرزها استحواذ الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية بقارة إفريقيا خلال عام 2020، بنحو 24% من إجمالى عدد صفقات القارة فى 2020.
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