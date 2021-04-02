تفاصيل الجيل الجديد من هواتف آيفون SE

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى تغريدة له عبر تويتر، أن الإصدار التالى من iPhone SE سيشبه iPhone 8، لافتًا إلى أنه قد يتلقى دعما للعمل فى شبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس.
ومن المتوقع حدوث تغييرات كبيرة فى جيل واحد عندما يكون iPhone SE مزودا بشاشة مقاس 6.1 بوصة مع كاميرا أمامية مدمجة فى المصفوفة، حسب تغريدة المحلل التقنى الشهير.
ويتفق مستخدمو الإنترنت على أن Apple لن تقوم بتحديث الجيل الحالى من iPhone SE (2020) فى عام 2021.
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