صور.. 15 ألف نحلة تستولى على سيارة رجل أمريكى

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ الرجل بعد شراء طلبات منزله، من سيطرة النحل على سيارته، خلال 10 دقائق فقط.

وسرعان ما استدعى المارة رجال الإطفاء، الذين نجحوا بدورهم فى السيطرة على الموقف وإخلاء السيارة من النحل.





وقال جيسى جونسون، وهو رجل إطفاء ومسعف خارج الخدمة، تمت الاستعانة به لإخراج النحل، إن لسرب بلغ وزنه 1.5 كيلوجرام، مشيرًا إلى أنه جاء من حاجز أو مزراب أو منزل فى حى قريب.

وأوضح أنه قضى نحو 30 دقيقة لإخراج النحل باستخدام صندوق خشبى دهن بزيت عشبة الليمون المعروف برائحته الشديدة الجاذبية للنحل.