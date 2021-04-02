Xperia1.. سونى تطرح هاتفها الجديد 14 أبريل

جدة - نرمين السيد - وستقدم الشركة 3 هواتف ذكية: Xperia 10 III متوسط ​​السعر، والمجهز بمعالج Snapdragon 765G، والصغير Xperia Compact. ومن المقرر أن يحصل الهاتف الصغير على شاشة بحجم 5.5 بوصة، ليصبح مشابها لجهاز iPhone 12 mini فى عالم Android. فيما سيتم تزويد Xperia 1 III بشاشة OLED مقاس 6.5 بوصة بدقة 4K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. وسيحظى الهاتف بذاكرة وصول عشوائى 16 جيجابايت، و512 من الذاكرة الدائمة.

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