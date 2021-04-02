صور- 10 بدل رجالى تناسب صيحات الموضة فى 2021

جدة - نرمين السيد - وتعتمد ستايلات صيحات الموضة فى 2021 للرجال على البدل الكلاسيكية، وأغلبها يجمع بين اللونين الأسود والأبيض. صور .. أزياء دولتشى وغابان الرجالية لربيع 2021 وتتميز هذه البدل بإمكانية حضور المناسبات المختلفة بها مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والسهر والخروجات وغيرها.

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