فيديو.. كلب يخطف الميكروفون من مراسلة على الهواء

جدة - نرمين السيد - وفاجأ، الكلب بحسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك"، المراسلة أثناء البث المباشر على الهواء، ليلتقط منها الميكروفون بأسنانه ثم يهرب، وطاردته المراسلة فى محاولة منها لاستعادة الميكروفون.

ووفقا لقناة "مير 24" تمكن طاقم العمل من استرجاع الميكروفون، بعد تضرره بشكل طفيف، وتظهر المراسلة فى نهاية مقطع الفيديو وهى تلاعب الكلب وتنهى البث المباشر.