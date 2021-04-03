Snap تبدأ تصميم نظارات مميزة للواقع المعزز

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، فإن نظارات Spectacles، ستزود على الأغلب بشاشات أو ستكون عدساتها مصممة خصيصا لتكون قادرة على إظهار الصور الخاصة بتقنيات الواقع المعزز للمستخدم.

وتطور الشركة العالمية أيضًا درونات مسيرة صغيرة متعددة الأغراض، وبإشراف مجموعة من المختصين والمبرمجين تدعى Snap Lab.

وستكون النظارات الجديدة لـ سناب، مخصصة بشكل أساسى للمطورين وصناع المحتوى الإلكترونى، وليست للمستهلكين العاديين كما هو الحال مع نظارات Spectacles الحالية.

جدير بالذكر أن نظارات Spectacles 3 الموجودة حاليا مجهزة بزوج من الكاميرات المثبتة على جانبى الإطار فوق العدسات، وفيها مستشعر خاص قادر على التعرف على الأجسام الخارجية مثل الصخور والأشجار لمنح الصور والفيديوهات الملتقطة تأثيرا ثلاثى الأبعاد.