جدة - نرمين السيد - وحسب سبوتنيك، فإن الطفل كردى، من دهوك، ونشرت قصته تلك، وهو يبلغ من العمر 3 أشهر.
ونشر الأطباء فى العراق، دراسة تشرح بالتفصيل حالة العضو الثلاثى، حيث تبين أن واحدا منها يعمل وتم استئصال الآخرين، المرتبطين بالعضو الرئيسى من خلال عمل جراحى.
وقال الأطباء إن حالة واحدة من بين 5 إلى 6 ملايين حالة ولادة للذكور ممكن أن تحصل، مع تسجيل نحو 100 حالة من حالات الإصابة بازدواج العضو الذكورى، فى جميع أنحاء العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولادة طفل فى العراق بـ 3 أعضاء ذكورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.