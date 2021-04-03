ولادة طفل فى العراق بـ 3 أعضاء ذكورية

جدة - نرمين السيد - وحسب سبوتنيك، فإن الطفل كردى، من دهوك، ونشرت قصته تلك، وهو يبلغ من العمر 3 أشهر.

ونشر الأطباء فى العراق، دراسة تشرح بالتفصيل حالة العضو الثلاثى، حيث تبين أن واحدا منها يعمل وتم استئصال الآخرين، المرتبطين بالعضو الرئيسى من خلال عمل جراحى.

وقال الأطباء إن حالة واحدة من بين 5 إلى 6 ملايين حالة ولادة للذكور ممكن أن تحصل، مع تسجيل نحو 100 حالة من حالات الإصابة بازدواج العضو الذكورى، فى جميع أنحاء العالم.